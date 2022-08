Il cartoncino con tutti i dati del cliente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cartoncino con tutti i dati del cliente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCHEDA

Significato/Curiosita : Il cartoncino con tutti i dati del cliente

Innovativa, come per esempio l'utilizzo del cartoncino per confezionare la pasta. nel 1955 venne inaugurato il nuovo stabilimento in viale vittorio veneto...

Per la lettura delle schede munita di tanti aghi quanti erano le possibili posizioni dei fori sulla scheda; al di sotto della scheda era posizionata una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

