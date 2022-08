La campagna circostante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La campagna circostante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CONTADO

Significato/Curiosita : La campagna circostante

Naturalistiche del territorio. la campagna circostante il lago trasimeno si presenta come un anfiteatro collinare che ne incornicia la superficie (128 km², il...

Contiene il lemma di dizionario «contado» contado, in dizionario di storia, istituto dell'enciclopedia italiana, 2010. (en) contado, su enciclopedia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

