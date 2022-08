Brilla sul Duomo di Milano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Brilla sul Duomo di Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MADONNINA

Significato/Curiosita : Brilla sul duomo di milano

[madu'nina]) è una statua di giuseppe perego in rame dorato, raffigurante la madonna assunta e posta sulla guglia maggiore del duomo di milano. dal momento della...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi madonnina (disambigua). la madonnina (madonnina in dialetto milanese, afi: [madu'nina]) è una statua... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con brilla; duomo; milano; Vernice brilla nte; Si estrae dal cilindro con un idea brilla nte; brilla no di luce riflessa; brilla nte, vivida, come può essere l immaginazione; L architettura del duomo di Milano; Città umbra famosa per il suo duomo gotico; Nella prima metà del 400 fu sovrintendente alla costruzione del duomo di Milano; È appuntita sulla cima di un duomo gotico; Miracolo a milano : la sua periferia est ne fu un set; Lo Isozaki che ha progettato la Torre Allianz a milano ; A milano c è il Pavese e il Grande; Periodica manifestazione d arte che si tiene a milano ; Cerca nelle Definizioni