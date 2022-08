__ Blahnik, stilista spagnolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Blahnik, stilista spagnolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MANOLO

Significato/Curiosita : __ blahnik, stilista spagnolo

Manuel "manolo" blahnik rodríguez (santa cruz de la palma, 27 novembre 1942) è uno stilista spagnolo creatore di una nota casa di moda, con sede a londra...

