Azionano i cric - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : MANOVELLE

Moto rotatorio. se è singola viene detta manovella di estremità, se vi è più di un pistone, e quindi più manovelle, queste sono allineate sull'albero per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con azionano; cric; Si frazionano in lotti; Si azionano per rallentare; Frazionano l anno; azionano le macchine; La mazza per il cric ket; Lo è il cric eto; I cric degli autisti; Il cric usato dall autista; Cerca nelle Definizioni