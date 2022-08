Un augurio che si ripete spesso a dicembre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un augurio che si ripete spesso a dicembre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BUONE FESTE

Significato/Curiosita : Un augurio che si ripete spesso a dicembre

Giorni dopo ripete l'exploit segnando il primo gol in competizione europee per il chelsea, contro lo zenit san pietroburgo. alla fine di dicembre 2021, in...

buone feste, alex cross (merry christmas, alex cross) è un romanzo poliziesco dello scrittore statunitense james patterson e fa parte di una serie di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

