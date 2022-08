In Assia e in Baviera il tenore di vita è assai alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Assia e in Baviera il tenore di vita è assai alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ASSAI

Significato/Curiosita : In assia e in baviera il tenore di vita e assai alto

Così il tenore di vita. a queste pietro leopoldo vi affianca le importanti riforme civili, amministrative, giudiziarie e sociali, portando così il granducato...

assaí è un comune del brasile nello stato del paraná, parte della mesoregione del norte pioneiro paranaense e della microregione di assaí. ^ (pt) scheda... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con assia; baviera; tenore; vita; assai; alto; assia del vecchio cinema; La Via che costituisce la nostra galassia ; Lontana galassia dal nucleo brillantissimo; Gruppo Marvel con il procione: __ della Galassia ; Affollata manifestazione di Monaco di baviera ; I confini...della baviera ; Una bella cittadina della Media Franconia, in baviera ; Fu principessa di baviera : __ d Asburgo-Lorena; Andrea, cantante e tenore italiano; Un José noto tenore spagnolo; Uno storico tenore italiano; tenore italiano famoso anche per i duetti pop; Malattia da carenza di vita mina e; I turchi dalla più bella vita ; Riguardanti le nostre prime settimane di vita ; L Avita bile musicista; assai più che... marino; assai possessive; Una pizza assai comune; Un incombenza della massai a; Un albero d alto fusto; Il punto più alto ; È il più elevato alto piano della Terra; Lo è tanto la Sicilia quanto il Trentino-alto -Adige; Cerca nelle Definizioni