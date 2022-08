Si assegna al Festival del cinema di Venezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si assegna al Festival del cinema di Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LEONE D ORO

Significato/Curiosita : Si assegna al festival del cinema di venezia

Cinematografica è il festival cinematografico che si svolge annualmente a venezia, italia (solitamente tra la fine del mese di agosto e l'inizio di settembre),...

Il leone d'oro alla carriera è un premio che viene assegnato all'interno della mostra internazionale d'arte cinematografica di venezia a personalità del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

