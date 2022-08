L ammiraglio italiano sconfitto a Lissa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ammiraglio italiano sconfitto a Lissa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PERSANO

Significato/Curiosita : L ammiraglio italiano sconfitto a lissa

Poiché ad esso seguì per l'italia un'altra sconfitta nella battaglia navale di lissa. fu invece una vittoria italiana la contestuale avanzata di giuseppe garibaldi...

Randaccio (spesso ostile al persano), nel suo storia delle marine militari italiane (vol i, roma, 1886), afferma che il persano fu uno dei primi a salire...

