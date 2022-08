L ammiraglia di Colombo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ammiraglia di Colombo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SANTA MARIA

Significato/Curiosita : L ammiraglia di colombo

Cristoforo colombo (disambigua). cristoforo colombo, in latino: christophorus columbus; in spagnolo cristóbal colón; in portoghese cristóvão colombo (genova...

santa maria capua vetere (santa maria 'e capua in dialetto, anche abbreviata come santa maria c. v. o s. maria c.v.) è un comune italiano di 31 868 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

