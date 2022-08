Ha ambientato i suoi gialli a Vigata, paese immaginario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha ambientato i suoi gialli a Vigata, paese immaginario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAMILLERI

Significato/Curiosita : Ha ambientato i suoi gialli a vigata, paese immaginario

Commissario di polizia che svolge le sue funzioni nell'immaginaria cittadina di vigata, sulla costa siciliana. i racconti sono caratterizzati dall'uso di un...

Andrea camilleri nacque il 6 settembre 1925 a porto empedocle, in provincia di agrigento, figlio unico di carmelina fragapane e di giuseppe camilleri, ispettore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

