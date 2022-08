Albero del Marocco che dà un olio usato in cosmetica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Albero del Marocco che dà un olio usato in cosmetica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ARGAN

Significato/Curiosita : Albero del marocco che da un olio usato in cosmetica

Sapotaceae, è un albero endemico del marocco (nelle sue zone sudoccidentali, e in particolare nella pianura del sous) e della regione di tindouf in algeria...

L'olio di argan è l'olio estratto dai semi della pianta di argania spinosa, endemica nella zona sud del marocco. è particolarmente apprezzato per le sue... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con albero; marocco; olio; usato; cosmetica; Occupa un posto elevato... nell albero genealogico; Interessi... sull albero ; albero che dà un burro per creme emollienti; Il tronco dell albero ; Una pittoresca città del marocco ; La città del marocco con la residenza ufficiale del re; Un porto del marocco ; Isole spagnole a ovest del marocco ; Sporca d olio ; Cotti in olio bollente; L unità di misura del petrolio ; Sono variopinti e possono essere a cera o a olio ; Odorosa e saporita come un bulbo a spicchi usato in Cucina; Permette all accusato di dimostrare la propria innocenza; Aereo usato per spegnere incendi; Grosso uncino usato dagli scassinatori; Polvere cosmetica | Venerdì 26 novembre 2021; Polvere cosmetica ; Polvere cosmetica spesso profumata; Può essere cosmetica ; Cerca nelle Definizioni