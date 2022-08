Un albero d alto fusto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un albero d alto fusto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OLMO

Significato/Curiosita : Un albero d alto fusto

Chiamata, vedi schinus terebinthifolia. lo schinus molle è un albero sempreverde, dioico, di norma alto dai 5 ai 7 metri e parimenti ampio, conosciuto comunemente...

olmo – nome comune di piante del genere ulmus olmo americano olmo bianco olmo campestre olmo ciliato olmo montano olmo siberiano antonio olmo – allenatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

