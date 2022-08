__bilaccio, sull Autostrada del Sole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __bilaccio, sull Autostrada del Sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RONCO

Significato/Curiosita : __bilaccio, sull autostrada del sole

Disboscato', e quindi terreno coltivato, o anche pascolo. la seconda parte, bilaccio, deriva con ogni probabilità dal termine villaggio, piccolo agglomerato...

ronco scrivia (ronco in ligure) è un comune italiano di 4 137 abitanti della città metropolitana di genova in liguria. il territorio comunale è situato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

