Una presa per televisori e videoregistratori - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : SCART

Significato/Curiosita : Una presa per televisori e videoregistratori

Dei costruttori di apparecchi radioriceventi e televisori"), nota anche come "presa di peritelevisione", è uno standard europeo (norma en 50049-1, ultima...

La scart (dall'acronimo per syndicat des constructeurs d'appareils radiorécepteurs et téléviseurs, ovvero "organizzazione dei costruttori di apparecchi...

