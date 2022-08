Una pianta dai semi oleosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pianta dai semi oleosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SESAMO

una pianta erbacea della famiglia delle pedaliaceae, originaria dell'india e dell'africa, i cui semi sono utilizzati nell'alimentazione umana. è una pianta...

Disambiguazione – "sesamo" rimanda qui. se stai cercando il test psicodiagnostico, vedi sesamo. il sesamo (sesamum indicum l.) è una pianta erbacea della...

Altre definizioni con pianta; semi; oleosi; La si pianta con... i burattini; pianta detta anche elianto; La compianta Toffa; La Valli compianta attrice; Chiude a semi cerchio le navate di molte chiese; Ara, semi na e coltiva i campi; L utente che semi na zizzania nei social; Inferriata semi circolare; Albero dai frutti oleosi ; Pianta con semi oleosi ; Una pianta con semi oleosi ; Uno strumento per la misura dell oleosi tà; Cerca nelle Definizioni