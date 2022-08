Lo è una dieta ricca di grassi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è una dieta ricca di grassi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lo e una dieta ricca di grassi

Digiuno o di dieta molto ricca di grassi. in questo caso l’organismo e il cervello, in particolare, utilizzano i corpi chetonici come fonte di energia....

All'origine dell'insufficienza cronica. la terapia è basata sul riposo, dieta ipercalorica a basso contenuto di proteine e, se è presente encefalopatia, lattulosio...