Una bionda giornalista sportiva della Tv - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una bionda giornalista sportiva della Tv. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : MONICA VANALI

Significato/Curiosita : Una bionda giornalista sportiva della tv

Sánchez silva (plasencia, 13 gennaio 1973) è una conduttrice televisiva e giornalista spagnola. ha studiato in una scuola privata nella sua città natale di...

monica vanali (padova, 9 marzo 1968) è una giornalista ed ex pallavolista italiana. ex giocatrice di pallavolo (arrivò fino alla serie c), iniziò la carriera... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con bionda; giornalista; sportiva; della; La Chiara bionda come la sua insalata; Né rossa né bionda né mora; bionda cantante britannica originaria del Kosovo; Un tipo...di bionda ; Il Nievo scrittore e giornalista morto nel 2006; Lo Jaroslav giornalista e premio Nobel ceco; Il giornalista Lerner; La Lilli nota giornalista televisiva; Gara sportiva con eliminazioni progressive; Giacca sportiva in tela con tasche e cintura; Il ricordo di una vittoria sportiva ; Squadra sportiva ; Il campanello... del presidente della Camera; Il fenomeno per cui un effetto avviene in ritardo per la variazione della causa; Il nome della Woodward; Provincia della Lombardia; Cerca nelle Definizioni