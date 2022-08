Trattati con acqua e sapone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trattati con acqua e sapone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LAVATI

Significato/Curiosita : Trattati con acqua e sapone

Faso, vedi saponé. il sapone è generalmente un sale di sodio o di potassio di un acido carbossilico alifatico a lunga catena. viene prodotto e usato per...

Ufficialmente tale locale si offra come servizio nel quale i clienti vengono lavati. ci sono anche soapland esclusivamente per clienti donne. esistono diversi...

Altre definizioni con trattati; acqua; sapone; trattati va diplomatica; Documento scritto preliminare ad una trattati va commerciale o finanziaria; Lo è la trattati va giunta alla fine; Conduce trattati ve; Fornisce acqua in caso di incendio; Piatto povero a base di acqua e mais; Miscela di esche gettate dal pescatore in acqua ; Animali acqua tici che vivono sul fondo; La città francese famosa per il suo sapone ; Il suo sapone è originario della Siria; Un detergente o sapone non aggressivo; sapone liquido per i piatti; Cerca nelle Definizioni