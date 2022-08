Tra quelli sacri ci sono i paramenti del sacerdote - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tra quelli sacri ci sono i paramenti del sacerdote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARREDI

Significato/Curiosita : Tra quelli sacri ci sono i paramenti del sacerdote

Mentre per i paramenti non è mai stata prevista una "consacrazione", eventualmente vengono "benedetti". alcuni dei paramenti liturgici sono nei colori...

