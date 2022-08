Un tipo di roccia molto fine, come la grovacca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di roccia molto fine, come la grovacca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARENITE

Significato/Curiosita : Un tipo di roccia molto fine, come la grovacca

(pietra arenaria se intesa come materiale lapideo) è una roccia sedimentaria composta di granuli dalle dimensioni medie di una sabbia. i granuli possono...

arenite è un termine tessiturale che indica tutte le rocce sedimentarie terrigene e carbonatiche che hanno granuli o clasti con diametro medio corrispondente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

