Tiene costante caldo o freddo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tiene costante caldo o freddo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TERMOSTATO

Significato/Curiosita : Tiene costante caldo o freddo

Chiamata giunto freddo o giunzione fredda. quando esiste una differenza di temperatura tra la zona del giunto caldo e la zona del giunto freddo, si può rilevare...

Del componente stesso. il primo termostato fu prodotto dal chimico scozzese andrew ure nel 1830. si chiama termostato un sistema capace di cedere o assorbire... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con tiene; costante; caldo; freddo; Somiglia al gelato ma non contiene latte; La loro cassetta contiene il martello; Colui che detiene il potere; Religiosa che appartiene a un monastero; In matematica è una costante arbitraria; Impegno costante per raggiungere un obiettivo; In termodinamica, le trasformazioni fisiche in cui il volume resta costante ; Che avvengono a temperatura costante ; Poco caldo ; Bagno caldo e freddo dei popoli nordici; La calzatura che tiene i piedi al caldo in casa; caldo copricapo di origine russa e militare; Bagno caldo e freddo dei popoli nordici; Il freddo di due estremi; Permette agli animali di sopportare il freddo ; Quando arriva il freddo , loro si spogliano; Cerca nelle Definizioni