Standard che la mercanzia deve rispettare per la sua vendita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Standard che la mercanzia deve rispettare per la sua vendita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 20 lettere : QUALITÀ COMMERCIABILE

Significato/Curiosita : Standard che la mercanzia deve rispettare per la sua vendita

La ridotta conservabilità dopo-raccolta li rendono poco commerciabili, ma per le loro qualità organolettiche sono apprezzate dal mercato amatoriale per... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con standard; mercanzia; deve; rispettare; vendita; Show televisivo che rispetta certi standard ; standard izzata, conforme; Formato standard di metallo solido e puro; Pezzo di carta di formato standard ; Collo di mercanzia ; La condanna penale non deve averne nessuno; Per le emergenze, deve essere pronto; Lo ingoia chi deve subire; deve rispettarla lo scrittore; rispettare un impegno; rispettare i genitori secondo i comandamenti; rispettare ... l omertà; Li deve rispettare l autista; Rivendita abbrev; Il formato di vendita di molte creme spalmabili; Guadagnato dalla vendita ; Una proposta di vendita o di acquisto; Cerca nelle Definizioni