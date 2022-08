Sporca d olio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sporca d olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : UNTA

Significato/Curiosita : Sporca d olio

Che diminuendo l'energia all'interfaccia olio/acqua consentono la pulizia favorendo la dispersione dello sporco unto in acqua. un'ampia varietà di emulsionanti...

unta è il terzo singolo della cantante finlandese katri ylander estratto dal suo secondo album kaikki nämä sanat. sito ufficiale di katri ylander, su katriylander... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con sporca; olio; Meglio non gettarlo via insieme all acqua sporca ; Tutt altro che sporca ; Servono a non sporca re i vestiti mentre si cucina; sporca rsi di fuliggine; Cotti in olio bollente; L unità di misura del petrolio ; Sono variopinti e possono essere a cera o a olio ; Possono essere a cera o a olio ; Cerca nelle Definizioni