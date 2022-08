Sono portate alla luce da scavi archeologici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono portate alla luce da scavi archeologici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NECROPOLI

Significato/Curiosita : Sono portate alla luce da scavi archeologici

Varie campagne di scoperta hanno portato alla luce gli scavi archeologici di cuma che rientrano nel parco archeologico dei campi flegrei. il nome deriva...

Disambiguazione – se stai cercando il libro di boris pahor, vedi necropoli (romanzo). in archeologia la necropoli (dal greco nekros, morto e polis, città) designa un... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Disambiguazione – se stai cercando il libro di boris pahor, vedi necropoli (romanzo). in archeologia la necropoli (dal greco nekros, morto e polis, città) designa un... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022