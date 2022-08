Separa le province di Parma e Reggio Emilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Separa le province di Parma e Reggio Emilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENZA

Significato/Curiosita : Separa le province di parma e reggio emilia

La provincia di reggio emilia è una provincia dell'emilia-romagna, terza della regione per popolazione (dopo quelle di bologna e modena) con 523 741 abitanti...

Disambiguazione – se stai cercando il nome proprio di persona femminile, vedi enzo. l'enza (incia in latino, èinsa in dialetto reggiano, énsa in dialetto parmigiano)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

