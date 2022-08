Scarse, irrilevanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scarse, irrilevanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ESIGUE

Significato/Curiosita : Scarse, irrilevanti

Contenuto in quantità pressoché irrilevanti. proteine e grassi: composti azotati come proteine e lipidi sono scarse nella parte commestibile di frutti...

L'egida della federazione sammarinese giuoco calcio. date le dimensioni esigue dello stato che rappresenta, la scarsa popolazione da cui si possono attingere... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con scarse; irrilevanti; Per i latini era meglio che scarse ggiare; scarse ggia in chi è affetto dal Parkinson; Chi ha scarse capacità in un gioco; Lo sono i teatri se gli spettatori scarse ggiano; irrilevanti , laterali; Né principali né irrilevanti