Rivestite di un metallo grigio - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CROMATE

Atomico 47. è un metallo di transizione tenero, bianco e lucido; l'argento è il migliore conduttore di calore ed elettricità fra tutti i metalli, e si trova...

Il cromato è l'anione cro 4 2 - {\displaystyle {\ce {cro4^2-}}} ,derivante dalla dissociazione dell'acido cromico, in soluzione acquosa è in equilibrio... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con rivestite; metallo; grigio; rivestite di satin; Il metallo dei piedi dei cauti; Un metallo così non si ossida; Riproduzione in metallo di uno stemma araldico militare; Unisce due pezzi di metallo ; Vino... grigio ; La città inglese... con il fumo grigio ; Il roditore andino dalla pelliccia grigio cenere; Sono 50 di grigio in un libro di successo; Cerca nelle Definizioni