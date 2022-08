Relativo a luoghi espositivi come il Louvre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo a luoghi espositivi come il Louvre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MUSEALE

Significato/Curiosita : Relativo a luoghi espositivi come il louvre

(1989-1998). il progetto grand louvre costò un miliardo di euro, ma quadruplicò quasi lo spazio espositivo del louvre passando da 57.000 a quasi 180.000...

