Regnò a Samaria dall 875 all 854 a C - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regnò a Samaria dall 875 all 854 a C. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ACAB

Significato/Curiosita : Regno a samaria dall 875 all 854 a c

regno periodo paleo-assiro (1950-1750 a.c. ca.); medio regno o periodo medio-assiro (1365-932 a.c. ca.); nuovo regno o periodo neo-assiro (911-612 a.c...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi acab (disambigua). acab (in ebraico , nei settanta aß, in latino achab; ... – ...) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

