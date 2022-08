Regione italiana che confina anche con la Svizzera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regione italiana che confina anche con la Svizzera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LOMBARDIA

Significato/Curiosita : Regione italiana che confina anche con la svizzera

confine principale. si tratta della più lunga frontiera terrestre internazionale sia dell'italia (che confina con sei paesi) sia della svizzera (che confina...

Significati, vedi lombardia (disambigua). la lombardia (afi: /lombar'dia/ in italiano; /lombar'dia/, /lumbar'dia/ o /lumbar'dea/ in lombardo) è una regione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

