I punti che sono anche detti vertici trigonometrici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I punti che sono anche detti vertici trigonometrici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GEODETICI

Significato/Curiosita : I punti che sono anche detti vertici trigonometrici

punti riferendoci ad un triangolo t {\displaystyle t} i cui vertici denotiamo con a {\displaystyle a} , b {\displaystyle b} e c {\displaystyle c} e i...

In matematica, e più precisamente in geometria differenziale, una geodetica è la curva più breve che congiunge due punti di uno spazio. lo spazio in questione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

