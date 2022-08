Provincia della Lombardia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Provincia della Lombardia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CREMONA

Significato/Curiosita : Provincia della lombardia

Significati, vedi lombardia (disambigua). la lombardia (afi: /lombar'dia/ in italiano; /lombar'dia/, /lumbar'dia/ o /lumbar'dea/ in lombardo) è una regione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cremona (disambigua). cremona (afi: /kre'mona/, pronuncia[·info]; cremùna in dialetto cremonese)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

