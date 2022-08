Proprio d una carta dell archivio catastale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proprio d una carta dell archivio catastale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MAPPALE

Significato/Curiosita : Proprio d una carta dell archivio catastale

Codice fiscale il codice catastale h501 della capitale italiana, laddove nel codice di chi è nato dopo figura m297, codice catastale del nuovo comune. fanno...

La particella catastale, detta anche mappale, in italia, è una porzione di un terreno o di un fabbricato di proprietà di uno o più individui per quote... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

