Prodotto... sintetico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prodotto... sintetico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ESTRATTO

Significato/Curiosita : Prodotto... sintetico

Greggio sintetico e/o prodotti sintetici liquidi. un certo numero di definizioni del combustibile sintetico includono anche combustibili prodotti da biomasse...

Per estratto si intende ciò che viene ricavato da materie vegetali o animali. estratto – spremitura dei frutti estratto – sintesi di uno scritto ^ estratto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con prodotto; sintetico; Il prodotto di 0,75 per 4; Vino prodotto da uve molto mature; Pubblicità che non mostra il prodotto ing; La sequenza delle varie lavorazioni di un prodotto ; Materiale sintetico delle mute da sub; sintetico vocabolario che accompagna alcuni testi; Stile retorico sintetico e essenziale lat; Per il prato dei presepi si usa quello sintetico ; Cerca nelle Definizioni