I primo sottufficiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I primo sottufficiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SERGENTE

Significato/Curiosita : I primo sottufficiale

Un sottufficiale (nco - non-commissioned officer secondo la terminologia nato), nel lessico militare, indica un appartenente alle forze armate gerarchicamente...

Cita il termine sergente come grado militare nella storia d'italia (libro 13, capitolo 4). per molti secoli comunque il grado di sergente fluttua da quello... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con primo; sottufficiale; Il primo Sacramento; In Italia è il primo mese completamente in autunno; Il Capac primo imperatore inca; Il primo gesto dello spadaccino; Il massimo grado che veniva conferito a un sottufficiale per meriti di guerra; Un sottufficiale abbreviazione; Il sottufficiale che comanda una squadra; Allievo sottufficiale ; Cerca nelle Definizioni