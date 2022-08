Un primo che si mangia in brodo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un primo che si mangia in brodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : STRACCIATELLA

Significato/Curiosita : Un primo che si mangia in brodo

Cuocere il riso in un brodo di pescato economico che sul mercato aveva scarso valore e costituiva il sostentamento dei pescatori poveri che riservavano le...

La stracciatella è un gusto di gelato a base di latte e panna con cioccolato fondente, nato a bergamo. la ricetta della stracciatella è datata 1961, localizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con primo; mangia; brodo; I primo sottufficiale; Il primo Sacramento; In Italia è il primo mese completamente in autunno; Il Capac primo imperatore inca; Un posto in cui si beve, si mangia e si dorme; Logorare, mangia re; Che mangia in maniera forsennata; La città toscana con la Torre del mangia ; La dieta a base di brodo o latte; brodo di carne rappreso; Il loro brodo è un sollucchero; Secondo il detto, se è vecchia fa buon brodo ; Cerca nelle Definizioni