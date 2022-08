Un pregiato tappeto anatolico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pregiato tappeto anatolico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un pregiato tappeto anatolico

un tappeto persiano (in lingua persiana: qali-ye irani), anche noto come tappeto iraniano ( farsh, dal significato "stendere"), è...

kilim (in persiano gelim) è un tappeto senza pelo, tessuto come un arazzo, prodotto dai balcani al pakistan. il kilim può essere puramente decorativo...