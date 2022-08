Un ponte che si alzava - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ponte che si alzava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LEVATOIO

Significato/Curiosita : Un ponte che si alzava

Cercando il ponte di calatrava di cosenza, vedi ponte san francesco di paola. il ponte della costituzione (in fase di progetto quarto ponte sul canal grande...

Sollevabile (o a sollevamento verticale). il ponte levatoio del castello sforzesco di milano. ponte levatoio del castello di san salvatore (susegana), fotografato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

