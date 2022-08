Il poeta e traduttore rumeno di Fuga di morte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il poeta e traduttore rumeno di Fuga di morte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PAUL CELAN

Significato/Curiosita : Il poeta e traduttore rumeno di fuga di morte

Novembre 1920 – parigi, 20 aprile 1970), è stato un poeta rumeno naturalizzato francese, di origine ebraica e di lingua tedesca, nato nel capoluogo della...

poeta e drammaturgo greco antico; poeta latino di Venosa; Publio Ovidio __, poeta latino dell Ars Amatoria; Il poeta latino del carpe diem; La esegue il traduttore ; Una chiosa del traduttore sigla; Nota del traduttore ; Lo consulta il traduttore ; Il nome dell Eliade noto antropologo rumeno ; Lo sono lingue come il francese e il rumeno ; Manzo speziato rumeno che si affetta; Una sillaba in rumeno ; Facili... alla fuga ; In musica può precedere una fuga ; Hanno realizzato una fuga ; Se ignifuga , protegge dal fuoco; morte di Cesare: __ di marzo; L attore Viggo morte nsen nel Signore degli Anelli; Fu colpito a morte nel tallone; Riporta nascita e morte di chi è sepolto;