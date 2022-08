Piccoli tagli di carne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccoli tagli di carne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FETTINE

Significato/Curiosita : Piccoli tagli di carne

Voci principali: carne di maiale, sus scrofa domesticus. i tagli di carne suina sono parti del corpo del maiale che viene sezionato per usi culinari. guanciale...

Uno spiedo verticale sul quale vengono infilzate una sopra l'altra delle fettine di carne, preventivamente marinate o condite con spezie e aromi; tale girarrosto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Un dolce liquore a base di essenza di piccoli agrumi; piccoli uccelli migratori dalle uova maculate; piccoli ssimo frammento di pane; Sono tra i più piccoli uccelli europei; Un programma di... ritagli ; Chiudere in modo brusco o tagli are; Un tagli o di capelli rituale introduttivo al clero; Si distinsero nella battagli a di Pastrengo 1848; Così è la minestra campana con carne e verdura; Un taglio di carne tipico della cucina Brasiliana; Città pugliese famosa per il carne vale; carne di femmina di bovino giovane e nullipara;