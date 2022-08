Permette all accusato di dimostrare la propria innocenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette all accusato di dimostrare la propria innocenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALIBI

Significato/Curiosita : Permette all accusato di dimostrare la propria innocenza

E alicia cercano di farla fuggire per evitare che venga arrestata, ma lei si rifiuta di scappare, intende dimostrare la sua innocenza in tribunale, ma...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi alibi (disambigua). il termine alibi (che deriva dalla lingua latina e che tradotto letteralmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

