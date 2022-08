La percentuale che un editore riconosce all autore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La percentuale che un editore riconosce all autore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ROYALTY

Significato/Curiosita : La percentuale che un editore riconosce all autore

Algoritmi che compongono il software). la comunità europea ha deciso di tutelare giuridicamente i software, fornendo loro la protezione che si riconosce alle...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi royalty (disambigua). con royalty (termine della lingua inglese) si indica il diritto del titolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

