Passar molto vicino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passar molto vicino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RASENTARE

Significato/Curiosita : Passar molto vicino

Il mio vicino totoro ( tonari no totoro, lett. "totoro il vicino") è un film d'animazione del 1988 scritto e diretto da hayao miyazaki; prodotto...

Infatti con un'unica misura di passo, ulteriormente allungato sino a rasentare i tre metri e mezzo (347,5 cm per l'esattezza). di fatto, questa ultima... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con passar; molto; vicino; Fanno passar e lapilli; Fecero passar e i Romani sotto le forche caudine; Lasciapassar e rilasciato ai giornalisti; Sfiorato nel passar e; È molto più cruenta... del safari fotografico; Un tipo di roccia molto fine, come la grovacca; Un antipasto molto costoso; Richiede molto impegno; Lenti per vedere da lontano e da vicino ; Isola di proprietà privata vicino Porto Rotondo; Un isola vicino all Elba; I giardini più famosi di Parigi vicino al Louvre; Cerca nelle Definizioni