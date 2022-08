Particolare disposizione a giudicare gli eventi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Particolare disposizione a giudicare gli eventi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : FORMA MENTIS

Significato/Curiosita : Particolare disposizione a giudicare gli eventi

Contesa può giudicare attribuendo il giusto peso alle ragioni dei contendenti, una sorta di giudice di prima istanza, ma nel v secolo a.c. il termine...

Umberto maria giardini, vedi forma mentis (album). forma mentis è una locuzione latina che significa letteralmente forma/idea/impostazione della mente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

