Si parlava a Tiro - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : FENICIO

Significato/Curiosita : Si parlava a tiro

Dire: "apriti!" e gli si aprirono gli orecchi; e subito gli si sciolse la lingua e parlava bene. gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno; ma più lo vietava...

I fenici (in fenicio: , kn‘nm (kan‘anim) o ponnim; in greco antico: fe, phoinikes) erano un'antica popolazione semitica canaitica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con parlava; tiro; Si parlava in Francia; Il Santo che parlava con gli animali; Un film di Fellini parlava delle sue notti; Si parlava in Provenza; Luogo in cui ci sono le giostre e il tiro a segno; I tradizionali canti tiro lesi con gorgheggio; I canederli detti alla tiro lese; tiro ne fu la capitale; Cerca nelle Definizioni