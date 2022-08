Il palazzo romano della presidenza del Consiglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il palazzo romano della presidenza del Consiglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CHIGI

Significato/Curiosita : Il palazzo romano della presidenza del consiglio

il palazzo del viminale è un palazzo storico di roma, sede dal 1925 della presidenza del consiglio dei ministri e del ministero dell'interno; nel 1961...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi chigi (disambigua). la famiglia chigi è un'importante famiglia principesca di origine senese,... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

