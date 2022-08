Un opera dello scultore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un opera dello scultore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STATUA

Significato/Curiosita : Un opera dello scultore

Sinistra un arcosolio che contiene un sarcofago in alabastro (1409) del vescovo ramon d'escales (1386-1398), opera squisita dello scultore antoni canet;...

Una statua (dal latino statua, '(cosa) che sta ferma', 'ritta', 'in piedi', da statuere, 'collocare', 'innalzare') è un'opera di scultura a tutto rilievo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con opera; dello; scultore; Banca di Credito Coopera tivo; opera di Giuseppe Verdi; Chi copiando si appropria di un opera altrui; Mettersi all opera ; Segue una dottrina politica opposta ad una concezione totalitaria dello Stato; La capitale dello Yemen; Del continente a sud dello stretto di Gibilterra; Il nome dello bama ex presidente degli USA; Umberto __, pittore e scultore futurista; Max, pittore e scultore tedesco; Wäinö, scultore finlandese; Lo scultore greco autore del Discobolo; Cerca nelle Definizioni