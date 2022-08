Odorosa e saporita come un bulbo a spicchi usato in Cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Odorosa e saporita come un bulbo a spicchi usato in Cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AGLIACEA

Significato/Curiosita : Odorosa e saporita come un bulbo a spicchi usato in cucina

Dell'ossigeno dalla formula chimica o3. è un gas blu dal caratteristico odore agliaceo che gli vale il nome: la parola "ozono" deriva infatti dal francese antico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

