Nota azienda chimica - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : SNIA

Significato/Curiosita : Nota azienda chimica

Secolo entrò nel settore chimico e nei decenni successivi diventò, a colpi di brevetti e di acquisizioni,la maggior azienda chimica italiana, pressoché monopolista...

L'autorità di standard storage, vedi storage networking industry association. la snia s.p.a. è un'azienda chimica italiana con sede a milano. attualmente (2020)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

